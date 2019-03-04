СБУ: Найденная в Киеве прослушка не имеет отношения к Зеленскому

Фото: Нацполиция

СБУ заявила, что действительно "осуществляет оперативно-технические мероприятия" по улице Белорусской в Киеве, но они, уверяют в ведомстве, никак не связаны с кандидатами в президенты. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в СБУ.

"СБУ действительно осуществляет оперативно-технические мероприятия в городе Киеве по адресу Белорусская, 26", - сказали в ведомстве.

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Правоохранители говорят, что по этому адресу находятся офисные помещения, к которым не имеют отношения кандидаты в президенты.

"Мы ответственно заявляем, что эти меры никак не связаны ни с одним из кандидатов в президенты Украины или их окружением. По указанному адресу не зарегистрированы офисные помещения, к которым имеют отношение кандидаты", - отметили в СБУ.

Там убеждают, что все действия происходят на основании определения суда в отношении лица, которое никак не связано с избирательной кампанией.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что под офисом кандидата в президенты Владимира Зеленского обнаружены элементы аппаратуры для прослушивания.