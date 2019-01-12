СБУ о вызове Гриценко на допрос: В качестве свидетеля

Анатолий Гриценко (фото - LIGA.net)

Следователи Службы безопасности Украины вызвали лидера партии Гражданская позиция Анатолия Гриценко на допрос в качестве свидетеля в связи с опубликованной им информацией об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Информация была опубликована в эфире одного из телеканалов.

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"… с удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением А. Гриценко, поскольку еще в начале этой недели человек…заявил о юридическом представлении его (Гриценко – ред.) интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения", - уточнили в СБУ.

Ранее сегодня Анатолий Гриценко заявил, что его вызывают на вторник, 15 января, на допрос в СБУ. Причину вызова на допрос он не назвал, ответив, что спрашивать нужно у президента Петра Порошенко: "Он лучше знает, почему меня туда вызывают".