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СБУ опубликовала секретные документы КГБ о расстрелах интеллигенции в 1937 году

СБУ опубликовала секретные документы КГБ о расстрелах интеллигенции в 1937 году - Фото
Расстрелянное Возрождение - скриншот видео Телеканала «Дитинець», YouTube
18.05.2020, 01:11

В документах КГБ указано, что украинскую интеллигенцию расстреливали в 1937-38, но родственникам сообщали о других причинам смерти

Служба безопасности опубликовала секретные и архивные документы Комитета госбезопасности СССР о репрессиях в 1937-38 годах против украинской интеллигенции поколения "Расстрелянного возрождения". Об этом сообщает пресс-центр в СБУ в Facebook.

В СБУ отмечают, что большинство из культурных деятелей того времени были расстреляны, однако их родственникам сообщали о том, что они умерли от инфаркта или других причин.

Об этом в частности говорится в документах о судьбе поэта Николая Зерова.

В Акте приведения в исполнение приговора от 3 ноября 1937 года указано, что к осужденному тройкой НКВД Зерову применили ВМН (в советском уголовном праве аббревиатура означало высшую меру наказания – смертную казнь).

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Но уже во внутренних документах милиции от 1957 года под грифом "секретно" дается указание зарегистрировать, что Зеров "умер в местах заключения 13 октября 1941 года от паралича сердечно-сосудистой системы". Также поручается выслать свидетельство о смерти его жене.

С другими документами о репрессированных творцах "Расстрелянного возрождения" можно ознакомиться по ссылке.

СПРАВКА. "Расстрелянным возрождением" называют поколение украинской интеллектуальной элиты, деятелей культуры, которые были подвергнуты сталинским репрессиям в 1937-38 годах. Среди жертв репрессий в частности числятся поэт Николай Зеров, театральный режиссер Лесь Курбас, писатель Валерьян Подмогильный и другие представители интеллигенции.

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Марк Сировой
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