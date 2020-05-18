СБУ опубликовала секретные документы КГБ о расстрелах интеллигенции в 1937 году

Служба безопасности опубликовала секретные и архивные документы Комитета госбезопасности СССР о репрессиях в 1937-38 годах против украинской интеллигенции поколения "Расстрелянного возрождения". Об этом сообщает пресс-центр в СБУ в Facebook.
В СБУ отмечают, что большинство из культурных деятелей того времени были расстреляны, однако их родственникам сообщали о том, что они умерли от инфаркта или других причин.
Об этом в частности говорится в документах о судьбе поэта Николая Зерова.
В Акте приведения в исполнение приговора от 3 ноября 1937 года указано, что к осужденному тройкой НКВД Зерову применили ВМН (в советском уголовном праве аббревиатура означало высшую меру наказания – смертную казнь).
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Но уже во внутренних документах милиции от 1957 года под грифом "секретно" дается указание зарегистрировать, что Зеров "умер в местах заключения 13 октября 1941 года от паралича сердечно-сосудистой системы". Также поручается выслать свидетельство о смерти его жене.
С другими документами о репрессированных творцах "Расстрелянного возрождения" можно ознакомиться по ссылке.
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