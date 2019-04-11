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11.04.2019, 13:55

СБУ отчитается о выполнении поручения Порошенко по Медведчуку

СБУ отчитается о выполнении поручения Порошенко по Медведчуку - Фото
Виктор Медведчук (фото - скриншот видео)

Глава СБУ Василий Грицак отчитается о выполнении поручения президента лишить кума Путина полномочий в минском процессе

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Глава СБУ Василий Грицак отчитается о выполнении поручения президента Украины Петра Порошенко рассмотреть возможность отстранения Виктора Медведчука от выполнения функций по освобождению заложников. Об этом представитель департамента контрразведки СБУ Владимир Настюк сообщил на брифинге сегодня, 11 апреля.

С таким поручением глава государства обратился к СБУ вчера.

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"Председатель СБУ сделает соответствующий доклад президенту Украины, и я думаю, что после этого общественность также получит соответствующую информацию", - сказал Настюк.

У кума Путина, по словам Порошенко, была одна функция – освобождение заложников. Последний раз это случилось в декабре 2017 года. "Назвать это эффективным точно нельзя", - сказал Порошенко.

10 апреля в штабе конкурента Порошенко на выборах, комика Владимира Зеленского заявили, их кандидат готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров и собирается вывести из переговорного процесса Медведчука, как посредника между Украиной и Россией. Медведчук ответил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу якобы невозможно.

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Теги: война, виктор медведчук, сбу, Петр Порошенко, Донбасс, василий грицак
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