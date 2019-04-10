На выход. Порошенко решил лишить Медведчука полномочий

Виктор Медведчук (скриншот видео)

Президент Петр Порошенко обратился к СБУ с поручением рассмотреть возможность отстранения Виктора Медведчука от выполнения функций по освобождению заложников. Об этом президент сказал в прямом эфире радио Новое время.

"Де факто господин Медведчук представляет Российскую Федерацию и господина Путина", - сказал Порошенко в ответ на просьбу журналиста прокомментировать последние заявления Медведчука о способах решения конфликта в Донбассе.

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Медведчук, по словам Порошенко, был единственным каналом связи с президентом РФ Владимиром Путиным, "который оказался неэффективным".

"Это никак не компетенция Медведчука решать, что делать Украине", - сказал президент.

У кума Путина, по словам Порошенко, была одна функция – освобождение заложников. Последний раз это случилось в декабре 2017 года. "Назвать это эффективным точно нельзя", - сказал Порошенко.

"И если будет еще одно заявление, а может и этого достаточно… Я обращаюсь к Службе безопасности рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование неэффективно. Доложить мне завтра", - сказал президент.

10 апреля в штабе Зеленского заявили, их кандидат готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров и собирается вывести из переговорного процесса Медведчука, как посредника между Украиной и Россией. Медведчук ответил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу якобы невозможно.