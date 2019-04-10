Медведчук ответил штабу Зеленского по Донбассу

Виктор Медведчук (скриншот видео)

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя, кум президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно. Так он прокомментировал намерение кандидата в президенты Владимира Зеленского исключить политика из числа переговорщиков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Сложно представить, как будут осуществлять внешнюю и внутреннюю политику так называемые профессионалы из сборной команды Зеленского, если они не имеют даже малейшего представления о том, о чем говорят", - сказал Медведчук.

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Медведчук подчеркнул, что вывести его из переговорного процесса "априори невозможно".

"К сведению штабных сценаристов Зеленского: Петр Порошенко никогда не назначал Виктора Медведчука на роль "переговорщика" с РФ. Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно", - подчеркнул Медведчук.

По его словам, все переговоры с руководством РФ он ведет исключительно как глава политсовета партии.

10 апреля в штабе Зеленского заявили, их кандидат готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров и собирается вывести из переговорного процесса Медведчука, как посредника между Украиной и Россией.



