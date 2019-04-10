Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 15:20

Медведчук ответил штабу Зеленского по Донбассу

Медведчук ответил штабу Зеленского по Донбассу - Фото
Виктор Медведчук (скриншот видео)

Кум Путина подчеркнул, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу "априори невозможно"

Реклама
Реклама

Глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя, кум президента страны-агрессора РФ Владимира Путина Виктор Медведчук заявил, что вывести его из переговорного процесса по Донбассу невозможно. Так он прокомментировал намерение кандидата в президенты Владимира Зеленского исключить политика из числа переговорщиков, сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

"Сложно представить, как будут осуществлять внешнюю и внутреннюю политику так называемые профессионалы из сборной команды Зеленского, если они не имеют даже малейшего представления о том, о чем говорят", - сказал Медведчук.

Реклама

Медведчук подчеркнул, что вывести его из переговорного процесса "априори невозможно".

"К сведению штабных сценаристов Зеленского: Петр Порошенко никогда не назначал Виктора Медведчука на роль "переговорщика" с РФ. Я занимался переговорами между Украиной и Россией исключительно по просьбе президента Украины и делал это в интересах страны, а не ее президента. Поэтому вывести меня из "переговорного процесса" априори невозможно", - подчеркнул Медведчук.

По его словам, все переговоры с руководством РФ он ведет исключительно как глава политсовета партии.

10 апреля в штабе Зеленского заявили, их кандидат готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров и собирается вывести из переговорного процесса Медведчука, как посредника между Украиной и Россией.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, За життя, петр порошенко, Донбасс, владимир путин, переговоры, виктор медведчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 