СБУ отреагировала на сюжет Бигуса о "решале" из спецслужб

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сотрудник Главного управления СБУ в Киеве и области Дмитрий Москаленко, который является фигурантом уголовного производства ГПУ, еще 17 февраля "был выведен в распоряжение" на время досудебного расследования. Об этом заявили в пресс-службе СБУ.

Москаленко - один из тех сотрудников правоохранительных органов, имена которых были названы журналистами программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" в скандале с хищениями, откатами и взятками в ОПК и у силовиков.

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Расследователи из этого проекта утверждают, что группа махинаторов в ОПК "сотрудничала" с Москаленко: "Он организовывал мальчикам необходимые документы СБУ и прокуратуры, еще мог... наехать на директора оборонного завода, и вообще решал вопросы".

СБУ пишет: сейчас его уголовное дело уже рассматривает суд.

"Жаль, что журналисты программы Нашi грошi не поинтересовались у СБУ о деталях дела до выхода в эфир своего расследования", - подытожили правоохранители.

Как уточнили в ведомстве у Василия Грицака, Москаленко инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах по ч. 4 ст. 190 УПК.

В Службе отметили, что "оказывали полное содействие Генпрокуратуре по этому делу".