Перестаньте распространять фейки. СБУ обратилась с просьбой к СМИ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

СБУ опровергла новый вброс о якобы отмене обмена пленными 30 августа между страной-агрессором Россией и Украиной. Комментируя эти сообщения для LIGA.net, спикер СБУ Елена Гитлянская сказала: "Это бред".

"Еще раз призываю не распространять непроверенную информацию о дате обмена. Как я и писала утром, переговорный процесс продолжается, когда будет определено время - обязательно сообщим обществу", - подчеркнула она в Facebook.

Ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на Гитлянскую, что "обмен заключенными между Россией и Украиной, планировавшийся на 30 августа, не состоится".

СБУ уже призывала прессу не распространять непроверенную информацию о запланированном освобождении украинских узников РФ в обмен на передачу России тех, кого запросили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Facebook, что процесс продолжается, а информация о его завершении "не соответствует действительности".