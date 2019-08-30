Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Перестаньте распространять фейки. СБУ обратилась с просьбой к СМИ

Перестаньте распространять фейки. СБУ обратилась с просьбой к СМИ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
30.08.2019, 12:30

В СБУ призвали не распространять непроверенную информацию о дате обмена

СБУ опровергла новый вброс о якобы отмене обмена пленными 30 августа между страной-агрессором Россией и Украиной. Комментируя эти сообщения для LIGA.net, спикер СБУ Елена Гитлянская сказала: "Это бред".

"Еще раз призываю не распространять непроверенную информацию о дате обмена. Как я и писала утром, переговорный процесс продолжается, когда будет определено время - обязательно сообщим обществу", - подчеркнула она в Facebook.

Ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на Гитлянскую, что "обмен заключенными между Россией и Украиной, планировавшийся на 30 августа, не состоится".

СБУ уже призывала прессу не распространять непроверенную информацию о запланированном освобождении украинских узников РФ в обмен на передачу России тех, кого запросили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель написала в Facebook, что процесс продолжается, а информация о его завершении "не соответствует действительности".

  • Речь якобы идет об Олеге СенцовеПавле Грибе, Николае Карпюке, Владимире Балухе, а также экипажах военных кораблей, которых Россия захватила 25 ноября 2018 года после атаки около Керченского пролива. Морской трибунал ООН еще в мае 2019 года обязал Россию освободить моряков и отдать их корабли. Москва проигнорировала это решение.
  • О том, что политзаключенных украинцев может помиловать президент РФ Владимир Путин, сообщил российский Коммерсант
Напишите нам
сбу обмен елена гитлянская юлия мендель
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 