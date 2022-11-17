СБУ по подозрению в коллаборационизме задержала депутата от ОПЗЖ

СБУ задержала депутата Херсонской ячейки запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, который, по данным ведомства, работал на россиян в период оккупации региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с рашистами и занял руководящий пост в оккупационном "министерстве внутренних дел Херсонской области РФ", – говорится в сообщении.

Там он работал в отделе "борьбы с экономическими преступлениями", который на самом деле занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет РФ.

В настоящее время мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Остапенко.

11 ноября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинским силам известны все коллаборанты в деоккупированных населенных пунктах.

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Вадим Ребрина , Юрій Смірнов

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