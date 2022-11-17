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СБУ по подозрению в коллаборационизме задержала депутата от ОПЗЖ

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 15:05
СБУ по подозрению в коллаборационизме задержала депутата от ОПЗЖ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

СБУ задержала депутата Херсонской ячейки запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, который, по данным ведомства, работал на россиян в период оккупации региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с рашистами и занял руководящий пост в оккупационном "министерстве внутренних дел Херсонской области РФ", – говорится в сообщении.

СБУ по подозрению в коллаборационизме задержала депутата от ОПЗЖ

Там он работал в отделе "борьбы с экономическими преступлениями", который на самом деле занимался террором местных предпринимателей и заставлял их платить налоги в бюджет РФ.

СБУ по подозрению в коллаборационизме задержала депутата от ОПЗЖ

В настоящее время мужчина задержан, ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ по подозрению в коллаборационизме задержала депутата от ОПЗЖ

По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Сергее Остапенко.

  • 11 ноября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинским силам известны все коллаборанты в деоккупированных населенных пунктах.

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Вадим Ребрина, Юрій Смірнов
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сбу Херсон ОПЗЖ сергей остапенко
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