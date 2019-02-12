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12.02.2019, 10:23

СБУ поможет ЦИК защититься от хакеров: создается спецгруппа

СБУ поможет ЦИК защититься от хакеров: создается спецгруппа - Фото
Александр Климчук (фото - скриншот видео)

В группу войдут технические специалисты ЦИК, СБУ и специалисты Госслужбы специальной связи

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В Центральной избирательной комиссии создается специальная рабочая группа для анализа системы ЦИК и ее дальнейшей защиты. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил глава Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной защиты СБУ Александр Климчук.

В группу войдут технические специалисты ЦИК, СБУ и специалисты Госслужбы специальной связи.

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Климчук отметил, что специалисты СБУ прошли обучение за границей, переподготовку на базе НАТО в государственных и негосударственных учреждениях. За пять лет были кибератаки на энергетический и финансовый сектор, однако в Украине их научились не только отражать, но и предупреждать. В 2018-м было заблокировано около 400 таких атак.

Глава Департамента также сообщил, что СБУ начнет блокировать интернет сайты, вызывающие подозрение в подрыве нацбезопасности страны и попытке вмешательства в выбораы президента. 

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Теги: сбу, цик, кибератаки
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