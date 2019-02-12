Служба безопасности Украины начнет блокировать интернет сайты, вызывающие подозрение в подрыве нацбезопасности страны и попытке вмешательства в выборы президента. Об этом заявил начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ Александр Климчук в эфире ICTV.

"Они (кибератаки - ред.) могут проходить не только на электронные системы непосредственно Центральной избирательной комиссии, а могут атаковать любые объекты критической инфраструктуры, такие как транспорт, связь, финансы и энергетика", - уточнил он.

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По словам Климчука, СБУ будет реагировать в ответ на информ- и кибератаки, в первую очередь, со стороны страны-агрессора РФ.

Он отметил активизацию интернет-агитаторов с их российскими кураторами, которые работают за деньги для дискредитации избирательного процесса.

Начальник департамента добавил, что за 2018 год СБУ блокировала около 2 тысячи фейковых аккаунтов и около 200 сайтов из-за пропаганды "российской идеологии". С начала 2019 года еще 100 сайтов ожидают подписанного президентом Петра Порошенко решения СНБО для их блокирования.

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