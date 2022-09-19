СБУ остановила нелегальную передачу секретной документации по двигателям для истребителей

В результате спецоперации СБУ в Запорожье заблокирована попытка нелегальной передачи в одну из стран Восточной Азии новейших военных технологий, подлежащих государственному экспортному контролю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, за денежное вознаграждение злоумышленники пытались переправить иностранцам секретную документацию по производству авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов.

По данным контрразведки СБУ, схему организовало бывшее должностное лицо одного из мощных оборонных предприятий региона. К противоправной деятельности он привлек трех нынешних работников.

Именно они осуществляли скрытое копирование секретной информации с рабочих компьютеров и образцов технической документации. Полученные сведения организатор сделки планировал за деньги передать иностранным представителям через закрытые каналы электронной связи, рассказали в СБУ.

По предварительным выводам специалистов оборонно-промышленного комплекса Украины, в случае получения соответствующих технологий, иностранцы могли наладить собственное производство модернизированных авиадвигателей.

Во время обысков в рабочих кабинетах и ​​местах жительства злоумышленников правоохранители обнаружили:

- электронные носители информации по технической документации военного назначения;

- средства связи, используемые для коммуникации с зарубежным "заказчиком";

- $30 000, которые они получили в качестве задатка за нелегальный экспорт.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

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Вадим Ребрина

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