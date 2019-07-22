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СБУ пришла с обысками в Кабмин, Госпогранслужбу и ГФС

СБУ пришла с обысками в Кабмин, Госпогранслужбу и ГФС - Фото
Фото: facebook.com/gp.gov.ua
22.07.2019, 14:35

Следственные действия проходят в рамках производства по факту завладения 6 млн 739 тыс долларов США

дополнено

Главная военная прокуратура и СБУ проводят следственные действия в Кабинете министров, Государственной пограничной службе, Государственной фискальной службе и ГП Спецтехноэкспорт. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, следственные действия направлены на изъятие оригиналов документов и других вещей, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству.

Данное производство открыто по факту завладения 6 млн 739 тыс долларов США при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП Укроборонпром по поставке Госпогранслужбе подвесной системы раннего обнаружения.

Дело зарегистрировано по материалам СБУ.

В пресс-службе СБУ добавили, что сотрудники Департамента контрразведки разоблачили должностных лиц госпредприятия Спецтехноэкспорт, которые "без  реальной необходимости заключили контракт с иностранной компанией на поставку подвесной системы раннего выявления для ГПСУ".

19 июля в СБУ сообщили, что разоблачили схему поставок некачественных мясных консервов для военнослужащих Вооруженных сил, организованную должностными лицами ВСУ.

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кабмин Спецтехноэкспорт гпсу ГФС
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