СБУ раскрыла схему обмана переселенцев – их заставляли платить за бесплатное жилье

В Черкасской области раскрыта схема обмана вынужденных переселенцев – от них требовали оплату за предоставленное им бесплатное жилье. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По заявлению СБУ, злоумышленники требовали плату за проживание в общежитиях от беженцев, хотя для них жилье было предоставлено бесплатно. От людей требовали от полутора до четырех тыс. грн в месяц, в случае неуплаты угрожали выселением.

СБУ пишет, что установила более чем 20 случаев такого вымогательства.

Схему, как утверждает спецслужба, организовали должностные лица "одного из объектов критической инфраструктуры", которому принадлежали общежития, и местный риелтор.

Риелтора, по сообщению СБУ, задержали "на горячем" во время получения денег.

Одной из участниц схемы сообщено о подозрении в попытке извлечения неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к вымогательству.

12 июля СБУ сообщила, что нейтрализовала группировку якобы "правоохранителей", которая занималась нелегальным сбытом оружия и боеприпасов.

Сергей Бережной

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