СБУ раскрыла схему обмана переселенцев – их заставляли платить за бесплатное жилье
В Черкасской области раскрыта схема обмана вынужденных переселенцев – от них требовали оплату за предоставленное им бесплатное жилье. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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По заявлению СБУ, злоумышленники требовали плату за проживание в общежитиях от беженцев, хотя для них жилье было предоставлено бесплатно. От людей требовали от полутора до четырех тыс. грн в месяц, в случае неуплаты угрожали выселением.
СБУ пишет, что установила более чем 20 случаев такого вымогательства.
Схему, как утверждает спецслужба, организовали должностные лица "одного из объектов критической инфраструктуры", которому принадлежали общежития, и местный риелтор.
Риелтора, по сообщению СБУ, задержали "на горячем" во время получения денег.
Одной из участниц схемы сообщено о подозрении в попытке извлечения неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к вымогательству.
- 12 июля СБУ сообщила, что нейтрализовала группировку якобы "правоохранителей", которая занималась нелегальным сбытом оружия и боеприпасов.
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