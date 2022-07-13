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СБУ раскрыла схему обмана переселенцев – их заставляли платить за бесплатное жилье

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2022, 12:43
СБУ раскрыла схему обмана переселенцев – их заставляли платить за бесплатное жилье - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - пресс-служба СБУ)

В Черкасской области раскрыта схема обмана вынужденных переселенцев – от них требовали оплату за предоставленное им бесплатное жилье. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По заявлению СБУ, злоумышленники требовали плату за проживание в общежитиях от беженцев, хотя для них жилье было предоставлено бесплатно. От людей требовали от полутора до четырех тыс. грн в месяц, в случае неуплаты угрожали выселением.

СБУ пишет, что установила более чем 20 случаев такого вымогательства. 

Схему, как утверждает спецслужба, организовали должностные лица "одного из объектов критической инфраструктуры", которому принадлежали общежития, и местный риелтор.

Риелтора, по сообщению СБУ, задержали "на горячем" во время получения денег.

Одной из участниц схемы сообщено о подозрении в попытке извлечения неправомерной выгоды должностным лицом. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Расследование продолжается, устанавливаются все причастные к вымогательству.

Сергей Бережной
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сбу беженцы черкасская область вымогательство
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