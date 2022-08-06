СБУ раскрыло еще одну сеть российской агентуры в Николаевской области – фото

Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыла российскую агентурную группу в Николаевской области, которая передавала врагу разведданные.

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Злоумышленники собирали и передавали врагу разведданные о важных инфраструктурных объектах – складах с горючим, дислокации – и перемещении личного состава и техники ВСУ, утверждают в СБУ. Эти данные оккупанты использовали для нанесения ракетных ударов и артиллерийских обстрелов.

Согласно данным спецслужбы, именно информация от этой группы привела к разрушению и повреждению в Николаеве заводов "Экватор", "Кристалл", "Океан", складов с горюче-смазочными материалами.

Задержанным объявлено о подозрении по статьям о несанкционированном распространении информации о перемещении оружия и боеприпасов. Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня сообщалось, что СБУ ликвидировала агентурную сеть россиян, которая сдавала позиции Вооруженных Сил Украины на Донбассе

Сергей Бережной

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