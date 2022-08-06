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СБУ ликвидировала сеть коллаборантов, которые сдавали позиции ВСУ на Донбассе — фото

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 10:46
СБУ ликвидировала сеть коллаборантов, которые сдавали позиции ВСУ на Донбассе — фото - Фото
Задержанный агент РФ (Фото: пресс-служба СБУ)

Служба Безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть россиян, которая сдавала позиции Вооруженных Сил Украины на Донбассе, сообщая противнику о передвижениях войск. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Задержанные собирали разведданные о дислокации и перемещении ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области, также они сообщали россиянам о последствиях обстрелов и масштабах разрушений. 

Одним из "связных" подозреваемых был представитель террористов ДНР, который причастен к преследованиям украинцев на временно оккупированной территории Донбасса. В агентурную сеть входили шесть местных жителей, которых завербовали российские спецслужбы после начала полномасштабного вторжения РФ.

Агенты РФ наблюдали за местами дислокации ВСУ и скидывали фото, видео, а также их координаты противнику. Также правоохранители задержали пророссийского агитатора, который распространял вражескую пропаганду в соцсетях, оправдывая войну России против Украины. 

Все задержанные получили подозрение в совершении преступлений против государственной безопасности. Решается вопрос их содержания под стражей. 

Задержанные агенты РФ (Фото: пресс-служба СБУ)

Задержанные агенты РФ (Фото: пресс-служба СБУ)

Читайте также: СБУ задержала бывшего замначальника ГУР, он пытался застрелить правоохранителей — фото 

Дмитрий Гриниченко
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