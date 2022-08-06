СБУ ликвидировала сеть коллаборантов, которые сдавали позиции ВСУ на Донбассе — фото

Служба Безопасности Украины ликвидировала агентурную сеть россиян, которая сдавала позиции Вооруженных Сил Украины на Донбассе, сообщая противнику о передвижениях войск. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Задержанные собирали разведданные о дислокации и перемещении ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе Донецкой области, также они сообщали россиянам о последствиях обстрелов и масштабах разрушений.

Одним из "связных" подозреваемых был представитель террористов ДНР, который причастен к преследованиям украинцев на временно оккупированной территории Донбасса. В агентурную сеть входили шесть местных жителей, которых завербовали российские спецслужбы после начала полномасштабного вторжения РФ.

Агенты РФ наблюдали за местами дислокации ВСУ и скидывали фото, видео, а также их координаты противнику. Также правоохранители задержали пророссийского агитатора, который распространял вражескую пропаганду в соцсетях, оправдывая войну России против Украины.

Все задержанные получили подозрение в совершении преступлений против государственной безопасности. Решается вопрос их содержания под стражей.

28 июля СБУ заявила о разоблачении схемы продажи паспортов Украины, которые покупали российские диверсанты.

3 августа СБУ прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, обеспечивающей россиян информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине.

4 августа СБУ сообщила, что задержала корректировщика ракетных ударов по Николаевской области. Им оказался местный таксист, который ждал "русский мир".

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Дмитрий Гриниченко

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