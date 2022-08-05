СБУ задержала бывшего замначальника ГУР, он пытался застрелить правоохранителей — фото
Служба Безопасности Украины задержала бывшего замначальника Главного управления разведки Минобороны — он получил подозрение в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
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Генерал-майор получил подозрение в госизмене, а также посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном хранении оружия. Следствие установило, что он передавал российским спецслужбам секретную и совершенно секретную информацию о ситуации в Украине.
Подозреваемый также передавал россиянам закрытые данные о мероприятиях Сил обороны Украины для отражения российской агрессии. СБУ задержала бывшего замначальника разведки в начале полномасштабного вторжения РФ, во время обыска он пытался застрелить правоохранителей из пистолета Макарова.
- 28 июля СБУ заявила о разоблачении схемы продажи паспортов Украины, которые покупали российские диверсанты.
- 3 августа СБУ прекратила деятельность агентурной сети ФСБ РФ, обеспечивающей россиян информацией о военных и стратегических объектах по всей Украине.
- 4 августа СБУ сообщила, что задержала корректировщика ракетных ударов по Николаевской области. Им оказался местный таксист, который ждал "русский мир".
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