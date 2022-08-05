СБУ задержала бывшего замначальника ГУР, он пытался застрелить правоохранителей — фото

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Служба Безопасности Украины задержала бывшего замначальника Главного управления разведки Минобороны — он получил подозрение в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Генерал-майор получил подозрение в госизмене, а также посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном хранении оружия. Следствие установило, что он передавал российским спецслужбам секретную и совершенно секретную информацию о ситуации в Украине.

Подозреваемый также передавал россиянам закрытые данные о мероприятиях Сил обороны Украины для отражения российской агрессии. СБУ задержала бывшего замначальника разведки в начале полномасштабного вторжения РФ, во время обыска он пытался застрелить правоохранителей из пистолета Макарова.

Задержанный был замглавы ГУР с 2008 по 2010 год, когда ведомство возглавлял Виктор Гвоздь . Гвоздь погиб в Египте во время дайвинга в августе 2021 года.

Российские спецслужбы завербовали его еще во времена СССР, когда он учился в военном училище в Москве и в академии Фрунзе. Он собирал секретную информацию о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.

Обвиняемому выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей, следствие продолжается.

Обновлено в 15:05. Согласно фотографиям, опубликованным СБУ, а также . Согласно фотографиям, опубликованным СБУ, а также данным кафедры разведки Национального университета обороны Украины, задержанным является Вячеслав Онисько. Звание генерал-майора ему присвоил в 2007 году третий президент Виктор Ющенко

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