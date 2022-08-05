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СБУ задержала бывшего замначальника ГУР, он пытался застрелить правоохранителей — фото

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 14:42
СБУ задержала бывшего замначальника ГУР, он пытался застрелить правоохранителей — фото - Фото
Задержанный генерал (Фото: Офис генпрокурора)
дополнено обновлено

Служба Безопасности Украины задержала бывшего замначальника Главного управления разведки Минобороны — он получил подозрение в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Генерал-майор получил подозрение в госизмене, а также посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном хранении оружия. Следствие установило, что он передавал российским спецслужбам секретную и совершенно секретную информацию о ситуации в Украине. 

Подозреваемый также передавал россиянам закрытые данные о мероприятиях Сил обороны Украины для отражения российской агрессии. СБУ задержала бывшего замначальника разведки в начале полномасштабного вторжения РФ, во время обыска он пытался застрелить правоохранителей из пистолета Макарова. 

Задержанный был замглавы ГУР с 2008 по 2010 год, когда ведомство возглавлял Виктор Гвоздь. Гвоздь погиб в Египте во время дайвинга в августе 2021 года. 
Российские спецслужбы завербовали его еще во времена СССР, когда он учился в военном училище в Москве и в академии Фрунзе. Он собирал секретную информацию о деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины. 
Обвиняемому выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей, следствие продолжается. 
Пистолет Макарова, из которого задержанный начал стрелять (Фото: СБУ)
СБУ задержала бывшего замначальника ГУР, он пытался застрелить правоохранителей — фото
СБУ задержала бывшего замначальника ГУР, он пытался застрелить правоохранителей — фото
Обновлено в 15:05. Согласно фотографиям, опубликованным СБУ, а также данным кафедры разведки Национального университета обороны Украины, задержанным является Вячеслав Онисько. Звание генерал-майора ему присвоил в 2007 году третий президент Виктор Ющенко
Фото Вячеслава Онисько на сайте Национального университета обороны Украины

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