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СБУ разоблачила чиновника КГГА на "системной" коррупции. Его назначили две недели назад

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2021, 20:27
СБУ разоблачила чиновника КГГА на
Фото: СБУ

В СБУ заявили, что разоблачили на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации. Новоназначенный чиновник якобы требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить "дань" он угрожал проверками, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, сумма взятки составляла в среднем $2000 с предпринимателя.

В СБУ говорят, что чиновник наладил коррупционный механизм получения денег с представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственных препятствий в их деятельности.

СБУ разоблачила чиновника КГГА на "системной" коррупции. Его назначили две недели назад

Чиновника задержали возле одного из столичных рынков во время передачи взятки, сообщили в СБУ. За эти деньги чиновник якобы обещал владельцу бизнеса не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческого сооружения.

СБУ разоблачила чиновника КГГА на "системной" коррупции. Его назначили две недели назад

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии Украинской правде сказала, что чиновник назначен на должность две недели назад.

Читайте также: Коррупционные схемы КГГА могут стоить киевлянам 10 млрд грн ежегодно – ГБР

Вадим Ребрина
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коррупция сбу взятка КГГА
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