СБУ разоблачила чиновника КГГА на "системной" коррупции. Его назначили две недели назад

В СБУ заявили, что разоблачили на системной коррупции руководителя подразделения одного из департаментов Киевской городской госадминистрации. Новоназначенный чиновник якобы требовал деньги с владельцев малого и среднего бизнеса. В случае отказа платить "дань" он угрожал проверками, сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным спецслужбы, сумма взятки составляла в среднем $2000 с предпринимателя.

В СБУ говорят, что чиновник наладил коррупционный механизм получения денег с представителей коммерческих структур, в том числе сферы торговли и общественного питания. За неправомерную выгоду он "гарантировал" предпринимателям не создавать искусственных препятствий в их деятельности.

Чиновника задержали возле одного из столичных рынков во время передачи взятки, сообщили в СБУ. За эти деньги чиновник якобы обещал владельцу бизнеса не проводить "дополнительную" проверку законности размещения и эксплуатации его коммерческого сооружения.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии Украинской правде сказала, что чиновник назначен на должность две недели назад.

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Вадим Ребрина

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