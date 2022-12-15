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СБУ разоблачила и знает, где найти депутата ОПЗЖ, который помогал оккупантам в Пологах

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 17:08
СБУ разоблачила и знает, где найти депутата ОПЗЖ, который помогал оккупантам в Пологах - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила о разоблачении и установлении местонахождения депутата ОПЗЖ, который "передал" российским оккупантам заводы пищевой и химической промышленности в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Спецслужба подозревает в коллаборационизме бывшего председателя Пологовского районного совета Запорожской области, члена партии ОПЗЖ.

СБУ не называет имя подозреваемого, но на опубликованном спецслужбой фото изображен Сергей Калашник.

СБУ разоблачила и знает, где найти депутата ОПЗЖ, который помогал оккупантам в Пологах

По информации СБУ, россияне назначили Калашника главой местной оккупационной администрации, он выполнял указания врага по реорганизации работы украинских предприятий в пользу страны-агрессора – в первую очередь, химической и пищевой индустрии.

Следствие установило, что коллаборант провел "инвентаризацию" местного бизнеса, обязал предпринимателей "перерегистрироваться" в созданной оккупантами "военно-гражданской администрации" и заставлял платить "налоги" в бюджет России.

По данным правоохранителей, подозреваемый угрожал бизнесменам, которые отказывались выполнять его указания, преследованием со стороны карательных органов оккупантов и физической расправой.

Следователи СБУ сообщили Калашнику о подозрении по статье о коллаборационизме.

Подозреваемый скрывается на временно оккупированной территории Украины, но в СБУ заявили, что установили место его пребывания и работают над привлечением его к ответственности.

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Наталія Медведєва
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сбу коллаборационизм сергей калашник
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