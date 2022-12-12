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В Скадовске взорвали автомобиль заместителя гауляйтера Сальдо – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 19:20
В Скадовске взорвали автомобиль заместителя гауляйтера Сальдо – горсовет - Фото
Виталий Булюк (скриншот с видео)

Во временно захваченном Скадовске взорвался автомобиль коллаборанта Виталия Булюка, заместителя гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщает Скадовский горсовет.

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Согласно сообщению, автомобиль взорвался у частного дома Булюка по улице Мариинской в 12:30.

Коллаборанта с ранениями доставили в одну из больниц Симферополя. Водитель автомобиля погиб на месте. "Им оказался мужчина коллаборантки Людмилы Козловой", – сообщили в горсовете.

Там уточнили, что после происшествия несколько кварталов вокруг дома и центра города были окружены. Оккупанты проводят обыски и проверку документов. Город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт.

  • 5 декабря СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе "рублевую зону".
  • 7 декабря СБУ задержала в Херсоне бывшего правоохранителя, который во время российской оккупации помогал создавать в городе "филиал" ФСБ.

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Вадим Ребрина
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коллаборационизм Скадовск владимир сальдо виталий булюк
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