В Скадовске взорвали автомобиль заместителя гауляйтера Сальдо – горсовет
Во временно захваченном Скадовске взорвался автомобиль коллаборанта Виталия Булюка, заместителя гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо. Об этом сообщает Скадовский горсовет.
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Согласно сообщению, автомобиль взорвался у частного дома Булюка по улице Мариинской в 12:30.
Коллаборанта с ранениями доставили в одну из больниц Симферополя. Водитель автомобиля погиб на месте. "Им оказался мужчина коллаборантки Людмилы Козловой", – сообщили в горсовете.
Там уточнили, что после происшествия несколько кварталов вокруг дома и центра города были окружены. Оккупанты проводят обыски и проверку документов. Город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах к городу заблокирован весь транспорт.
- 5 декабря СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе "рублевую зону".
- 7 декабря СБУ задержала в Херсоне бывшего правоохранителя, который во время российской оккупации помогал создавать в городе "филиал" ФСБ.
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