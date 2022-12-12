В Херсоне СБУ задержала местных жителей, собиравших голоса за псевдореферендум – фото

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне трех местных жителей – по данным следствия, они собирали голоса за проведение псевдореферендума о присоединении Херсонской области к РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В ОГП отметили, что подозреваемые приходили в дома местных жителей в нескольких селах Бериславского района, раздавая им так называемые бюллетени для голосования. При этом рекомендовали ставить отметки "за", сообщили в Офисе генпрокурора.

После этого, по данным следствия, подозреваемые передали использованные бюллетени главе незаконно созданной избирательной комиссии для дальнейшей фальсификации результатов.

Задержанным сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Суд избрал всем трем меру пресечения в виде содержания под стражей.

5 декабря СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе "рублевую зону".

7 декабря СБУ задержала в Херсоне бывшего правоохранителя, который во время российской оккупации помогал создавать в городе "филиал" ФСБ.

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Вадим Ребрина

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