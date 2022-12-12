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В Херсоне СБУ задержала местных жителей, собиравших голоса за псевдореферендум – фото

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12.12.2022, 16:50
В Херсоне СБУ задержала местных жителей, собиравших голоса за псевдореферендум – фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Херсоне трех местных жителей – по данным следствия, они собирали голоса за проведение псевдореферендума о присоединении Херсонской области к РФ. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В ОГП отметили, что подозреваемые приходили в дома местных жителей в нескольких селах Бериславского района, раздавая им так называемые бюллетени для голосования. При этом рекомендовали ставить отметки "за", сообщили в Офисе генпрокурора.

После этого, по данным следствия, подозреваемые передали использованные бюллетени главе незаконно созданной избирательной комиссии для дальнейшей фальсификации результатов.

В Херсоне СБУ задержала местных жителей, собиравших голоса за псевдореферендум – фото

Задержанным сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

В Херсоне СБУ задержала местных жителей, собиравших голоса за псевдореферендум – фото

Суд избрал всем трем меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Херсоне СБУ задержала местных жителей, собиравших голоса за псевдореферендум – фото
  • 5 декабря СБУ задержала в Херсоне экс-руководителя банка РФ, который по указанию гауляйтера Сальдо вводил в городе "рублевую зону".
  • 7 декабря СБУ задержала в Херсоне бывшего правоохранителя, который во время российской оккупации помогал создавать в городе "филиал" ФСБ.

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Вадим Ребрина
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