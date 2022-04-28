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СБУ разоблачила скрытый склад с запчастями для танков оккупантов на $1,5 млн

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 14:26
СБУ разоблачила скрытый склад с запчастями для танков оккупантов на $1,5 млн - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Служба безопасности Украины разоблачила в Харькове скрытый склад с танковых запчастей, которые предназначались для оккупантов, стоимостью около $1,5 млн, сообщает пресс-служба СБУ.

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СБУ отмечает, что этих запчастей достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона российской армии. В "тайнике" оккупантов находились 19 танковых двигателей, а также другие комплектующие к бронетехнике.

По данным СБУ, скрытый склад оккупантов обустроил 61-летний харьковчанин, который в сговоре с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса организовал кражу и накопление танковых двигателей. 

Эти запчасти планировали передать войскам армии РФ  в случае их проникновения в Харьков. 

Правоохранители отмечают, что двигатели марки 5ТДФА все еще использует армия РФ для  комплектации танков Т-64.

Для сравнения, украинские военные используют для танков аналогичной компоновки с 2000-х годов существенно модернизированные двигатели, отмечают в СБУ.

Правоохранители начали уголовное производство по данному факту госизмены, совершенной в условиях военного положения. Устанавливают весь круг лиц, причастных к этому преступлению.

Читайте также: СБУ обнаружила на складе в Харьковской области 60 полнокомплектных танковых двигателей оккупантов на $200 млн

Наталия Фреик
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