СБУ снова пришла на ArcelorMittal Кривой Рог

Арселормиттал Кривой рог

3 августа сотрудники СБУ пришли на ArcelorMittal Кривой Рог для осмотра объектов коксохимического производства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава.

"При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия, тем самым лишив их возможности надлежащим образом оценить проводимые замеры и действия", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ осмотрели углеподготовительный, коксовый цеха, а также цеха улавливания и сероочистки коксохимического производства.

По информации предприятия, осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра в рамках расследования уголовного дела по статье 441 (Экоцид) УК.