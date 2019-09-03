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СБУ снова пришла на ArcelorMittal Кривой Рог

СБУ снова пришла на ArcelorMittal Кривой Рог - Фото
Арселормиттал Кривой рог
03.09.2019, 21:14

На предприятии заявили, что СБУ не допустила к участию в осмотре их специалистов

3 августа сотрудники СБУ пришли на ArcelorMittal Кривой Рог для осмотра объектов коксохимического производства. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

На предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов главного управления экологической инспекции и Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава.

"При этом сотрудники СБУ отказались допускать к участию в осмотре специалистов предприятия, тем самым лишив их возможности надлежащим образом оценить проводимые замеры и действия", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ осмотрели углеподготовительный, коксовый цеха, а также цеха улавливания и сероочистки коксохимического производства.

По информации предприятия, осмотр проводится на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра в рамках расследования уголовного дела по статье 441 (Экоцид) УК.

  • 20 июля СБУ провела обыск на ArcelorMittal Кривой Рог и заблокировала проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3.
  • Этому предшествовало то, что президент Владимир Зеленский, уроженец Кривого Рога, раскритиковал предприятие за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе.
  • Через несколько дней, 17 июля, стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело против должностных лиц комбината по статье об экоциде.
  • В СБУ утверждают, что выявили на предприятии источник высокой радиации. В ArcelorMittal это отрицают, заявляя, что радиационный фон на металлургическом комбинате находится в пределах нормы. 
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