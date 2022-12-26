СБУ сообщила о подозрении пленному боевику, который грабил жителей Каховки

СБУ сообщила о подозрении пленному боевику террористической организации ДНР, который совместно с российскими захватчиками совершал разбойные нападения на жителей захваченной Каховки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения он добровольно прибыл во вражеский "военкомат" во временно оккупированном Новоазовске Донецкой области. Там его назначили старшим стрелком в составе 9-го полка морской пехоты 1-го армейского корпуса РФ.

Находясь в рядах агрессора, он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на направлении Херсон-Кривой Рог, сообщили в СБУ.

Кроме того, по данным следствия, злоумышленник совместно с российскими захватчиками совершал разбойные нападения на жителей захваченной Каховки. Во время таких налетов оккупанты грабили граждан, а в случае сопротивления применяли оружие.

Боевик попал в плен украинских защитников в октябре этого года. У злоумышленника изъято автоматическое оружие и боеприпасы.

По данным контрразведки СБУ, задержанный – житель Донецкой области.

Ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, государственной измене и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований.

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Вадим Ребрина

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