UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ сообщила о подозрении пленному боевику, который грабил жителей Каховки

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 14:17
СБУ сообщила о подозрении пленному боевику, который грабил жителей Каховки - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

СБУ сообщила о подозрении пленному боевику террористической организации ДНР, который совместно с российскими захватчиками совершал разбойные нападения на жителей захваченной Каховки. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, в начале полномасштабного вторжения он добровольно прибыл во вражеский "военкомат" во временно оккупированном Новоазовске Донецкой области. Там его назначили старшим стрелком в составе 9-го полка морской пехоты 1-го армейского корпуса РФ.

Находясь в рядах агрессора, он активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны на направлении Херсон-Кривой Рог, сообщили в СБУ.

Кроме того, по данным следствия, злоумышленник совместно с российскими захватчиками совершал разбойные нападения на жителей захваченной Каховки. Во время таких налетов оккупанты грабили граждан, а в случае сопротивления применяли оружие.

Боевик попал в плен украинских защитников в октябре этого года. У злоумышленника изъято автоматическое оружие и боеприпасы.

По данным контрразведки СБУ, задержанный – житель Донецкой области.

Ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, государственной измене и участии в деятельности незаконных вооруженных формирований.

Читайте также: Задержан предатель, который помогал оккупантам похищать участников АТО в Киевской области – СБУ

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сбу каховка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 