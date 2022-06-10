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СБУ сообщила о подозрении в госизмене политтехнологу Медведчука – фото с обысков

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 11:07
СБУ сообщила о подозрении в госизмене политтехнологу Медведчука – фото с обысков - Фото
Михаил Погребинский (скриншот видео)

Политтехнологу нардепа Виктора Медведчука сообщили о подозрении в госизмене, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, не называя его фамилии. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Погребинском, подозрение объявили заочно.

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В спецслужбе отмечают, что подозрение о госизмене сообщили после вывода психолого-лингвистической экспертизы, которая проанализировала собранные СБУ доказательства. Эксперты пришли к выводу, что высказывания и деятельность политтехнолога были направлены против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Во время обысков СБУ также изъяла вещи и документы, которые, по мнению следствия, подтверждают его связи с РФ.

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СБУ сообщила о подозрении в госизмене политтехнологу Медведчука – фото с обысков

В частности, были изъяты "аналитические материалы" о проведении "денацификации и демилитаризации Украины". СБУ проверяет: использовались ли эти материалы при планировании полномасштабного вторжения РФ.

СБУ сообщила о подозрении в госизмене политтехнологу Медведчука – фото с обысков

СБУ сообщила о подозрении в госизмене политтехнологу Медведчука – фото с обысков

Кроме того, СБУ утверждает, что он был связан с сотрудниками российских спецслужб, которые действовали в Украине под видом дипломатов. По данным спецслужбы, он также участвовал в пропагандистских шоу на российском ТВ и возглавлял группу политтехнологов, которые готовили аналитические записки об общественно-политической обстановке в Украине и разрабатывали предложения по усилению российского влияния в украинском обществе.

СБУ сообщила о подозрении в госизмене политтехнологу Медведчука – фото с обысков

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Марк Сировой
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сбу госизмена подозрение виктор медведчук политтехнолог Михаил Погребинский
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