СБУ сообщила о подозрении в госизмене политтехнологу Медведчука – фото с обысков

Политтехнологу нардепа Виктора Медведчука сообщили о подозрении в госизмене, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, не называя его фамилии. По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Михаиле Погребинском, подозрение объявили заочно.

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В спецслужбе отмечают, что подозрение о госизмене сообщили после вывода психолого-лингвистической экспертизы, которая проанализировала собранные СБУ доказательства. Эксперты пришли к выводу, что высказывания и деятельность политтехнолога были направлены против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Во время обысков СБУ также изъяла вещи и документы, которые, по мнению следствия, подтверждают его связи с РФ.

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В частности, были изъяты "аналитические материалы" о проведении "денацификации и демилитаризации Украины". СБУ проверяет: использовались ли эти материалы при планировании полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, СБУ утверждает, что он был связан с сотрудниками российских спецслужб, которые действовали в Украине под видом дипломатов. По данным спецслужбы, он также участвовал в пропагандистских шоу на российском ТВ и возглавлял группу политтехнологов, которые готовили аналитические записки об общественно-политической обстановке в Украине и разрабатывали предложения по усилению российского влияния в украинском обществе.

Медведчука подозревают в госизмене по делу о торговле углем с ОРДЛО в 2014-2015 годах. Сейчас он арестован и дал показания против пятого президента Петра Порошенко.

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Марк Сировой

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