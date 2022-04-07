UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ составило поименные списки россиян, которые несут ответственность за зверства

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 14:28
СБУ составило поименные списки россиян, которые несут ответственность за зверства - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

СБУ уже составила поименные списки тех, кто причастен к зверствам в Буче и других городах Киевской области, говорится в заявлении пресс-службы СБУ

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

СБУ за несколько дней удалось составить поименные списки российских военных, которые будут привлечены к ответственности за преступления против мира и безопасности человечества, сказано в заявлении. 

Следственные группы СБУ работают более чем в 20 населенных пунктах Киевской области, на которые пришелся основной массив военных преступлений РФ. Идет сбор доказательств, устанавливаются причастные как со стороны российских захватчиков, так и из коллаборантов, которые им помогали.

СБУ уже опросила почти 2000 свидетелей совершенных россиянами зверств. Их показания позволили выявить 33 коллаборанта, сотрудничавших с оккупантами.

Вся информация будет включена в материалы уголовных производств и будет использоваться в международных судах, говорится в сообщении пресс-службы.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу военные преступления
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 