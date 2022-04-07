СБУ составило поименные списки россиян, которые несут ответственность за зверства

СБУ уже составила поименные списки тех, кто причастен к зверствам в Буче и других городах Киевской области, говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

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СБУ за несколько дней удалось составить поименные списки российских военных, которые будут привлечены к ответственности за преступления против мира и безопасности человечества, сказано в заявлении.

Следственные группы СБУ работают более чем в 20 населенных пунктах Киевской области, на которые пришелся основной массив военных преступлений РФ. Идет сбор доказательств, устанавливаются причастные как со стороны российских захватчиков, так и из коллаборантов, которые им помогали.

СБУ уже опросила почти 2000 свидетелей совершенных россиянами зверств. Их показания позволили выявить 33 коллаборанта, сотрудничавших с оккупантами.

Вся информация будет включена в материалы уголовных производств и будет использоваться в международных судах, говорится в сообщении пресс-службы.

Сергей Бережной

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