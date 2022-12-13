СБУ установила коллаборанток, инициировавших "присоединение" Луганской области к РФ – фото

СБУ установила личности еще двух "депутаток народного совета "лнр", которые готовили "нормативную базу" для проведения фейкового референдума в захваченных районах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным следствия, коллаборантки направили "срочное обращение" главарю террористов Пасечнику с требованием немедленного подписания незаконного документа с "результатами" псевдореферендума.

СБУ установила, что одна из злоумышленниц ранее представляла временно оккупированные территории в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и занималась работой над "минскими соглашениями".

Также разоблачена представительница "территориальной избирательной комиссии Луганска", которая занималась фальсификацией результатов псевдореферендума.

По данным следствия, все трое коллаборанток с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией.

Находясь на "должностях", они способствовали распространению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.

После начала полномасштабного вторжения злоумышленницы развернули широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита.

В ходе массовых мероприятий лично призывали людей прийти на "избирательные участки" и отдать "голос" в пользу страны-агрессора. За это обещали оформить "паспорта "лнр" и обеспечить российскими пенсиями.

Следователи СБУ сообщили фигуранткам о подозрении в коллаборационной деятельности и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В СБУ сообщили, что подозреваемые скрываются на временно оккупированной территории. Однако Служба безопасности установила места их пребывания и проводит комплексные меры по привлечению их к ответственности.

Вчера СБУ задержала в Херсоне трех местных жителей – по данным следствия, они собирали голоса за проведение псевдореферендума о присоединении Херсонской области к РФ.

Читайте также: Интервью | "Залужный дал команду мочить РФ – значит мочить". История Героя Украины Дмитрия Чавалаха

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.