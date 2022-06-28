СБУ установила командиров РФ, которые убили гражданских в Перемоге Киевской области

Служба безопасности Украины заявила, что установила еще двух офицеров армии РФ, которые отдали приказ пытать и расстрелять пятерых гражданских в селе Перемога Киевской области.

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По данным СБУ, командир батальона майор Максим Краснощеков и заместитель командира роты майор Александр Васильев руководили действиями российских мотострелковых подразделений во время временной оккупации села Перемога Киевской области.

Россияне, сообщает СБУ, силой удерживали местных жителей в одном из помещений и пытали их. Оба командира лично допрашивали украинцев о военных ВСУ, правоохранителях и участниках территориальной обороны. После этого они отдали подчиненным приказ расстрелять людей прямо на месте пыток и взорвать здание с телами, чтобы скрыть военное преступление.

Краснощекову и Васильеву объявлено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

26 июня президент Владимир Зеленский предупредил российских летчиков и диспетчеров, что Украина найдет всех, кто причастен к ракетным обстрелам мирных городов.

Сергей Бережной

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