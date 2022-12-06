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СБУ установила личность россиянина, который убил мирного жителя в Бучанском районе – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 13:20
СБУ установила личность россиянина, который убил мирного жителя в Бучанском районе – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности заявила об установлении личности российского оккупанта, который совершил умышленное убийство гражданского во время временного захвата Киевской области. Об этом сообщает СБУ.

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По информации СБУ, временно исполняющий обязанности начальника разведки 64-й отдельной мотострелковой бригады российской армии капитан Дмитрий Деготь принимал непосредственное участие в захвате населенных пунктов Бучанского района.

СБУ установила личность россиянина, который убил мирного жителя в Бучанском районе – фото

Спецслужба установила, что во время оккупации поселка Гавронщина оккупант остановил посреди улицы безоружного местного жителя и ударил его в лицо прикладом автомата.

Затем Деготь несколько раз выстрелил в украинца.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, человек погиб от многочисленных огнестрельных ранений и потери крови.

СБУ сообщили россиянину о подозрении в нарушение законов и обычаев войны.

Сейчас правоохранители ищут Дегтя, чтобы привлечь его к ответственности.

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Наталія Медведєва
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