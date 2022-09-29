СБУ: установлен генерал, который руководил захватом Мариуполя и штурмом Азовстали
Служба безопасности установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города – Азовсталь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Речь идет о командире восьмой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанте Андрее Мордвичеве.
По данным следствия, с февраля 2022 года он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против ВСУ. В его подчинение входят: "первый армейский корпус народной милиции", ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР, батальоны танковый и "Сомали", разведбатальон "Спарта" и подразделения ЧВК Вагнера.
Мордвичев конкретно осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях.
Среди прочего он приказал захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска РФ разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей, сообщили в СБУ.
По данным следствия, находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокирования и последующего штурма Азовстали с безжалостным убийством остававшихся там украинцев.
При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения, отметили в СБУ.
В настоящее время генерал-лейтенанту ВС РФ Андрею Мордвичеву сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса:
ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);
ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий);
ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).
- Вчера, 28 сентября, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты закрывают Мариуполь, поэтому мужчины призывного возраста подвергаются опасности быть мобилизованными на войну против Украины.
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