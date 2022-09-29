СБУ: установлен генерал, который руководил захватом Мариуполя и штурмом Азовстали

Служба безопасности установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города – Азовсталь. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Речь идет о командире восьмой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенанте Андрее Мордвичеве.

По данным следствия, с февраля 2022 года он руководил захватом территорий Донецкой области и лично участвовал в боевых действиях против ВСУ. В его подчинение входят: "первый армейский корпус народной милиции", ряд отдельных мотострелковых бригад незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР, батальоны танковый и "Сомали", разведбатальон "Спарта" и подразделения ЧВК Вагнера.

Мордвичев конкретно осуществлял военное планирование, координацию и управление этими оккупационными подразделениями в боевых действиях.

Среди прочего он приказал захватить Мариупольский район, где по его указаниям войска РФ разрушали гражданскую и критическую инфраструктуру, убивали мирных жителей, сообщили в СБУ.

По данным следствия, находясь на территории оккупированной части Мариуполя, Мордвичев провел совещание с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, утвердив план окончательного захвата города, блокирования и последующего штурма Азовстали с безжалостным убийством остававшихся там украинцев.

При его непосредственном руководстве и контроле оккупационные войска совершали зверства против военнослужащих ВСУ и гражданского населения, отметили в СБУ.

В настоящее время генерал-лейтенанту ВС РФ Андрею Мордвичеву сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, если они привели к гибели людей и другим тяжким последствиям);

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий);

ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору).

Вчера, 28 сентября, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские оккупанты закрывают Мариуполь, поэтому мужчины призывного возраста подвергаются опасности быть мобилизованными на войну против Украины.

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Вадим Ребрина

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