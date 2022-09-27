Оккупанты закрывают Мариуполь, мужчины должны срочно покинуть город – мэр

Российские оккупанты закрывают Мариуполь, поэтому мужчины призывного возраста подвергаются опасности быть мобилизованными на войну против Украины. Об этом на брифинге заявил мэр города Вадим Бойченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы видим по статистике, что если еще неделю назад выезжало в Украину где-то 80-120 человек в сутки, то сейчас, за минувшие сутки, выехали из Мариуполя восемь человек. То есть это свидетельствует о том, что Мариуполь закрывают", – сказал Бойченко.

По его словам, люди, которые остаются непосредственно в Мариуполе, подвергаются опасности. "Исключительно это будут мужчины, которых они потом принудительно будут мобилизовывать, потому что эта территория будет уже определена как территория "чего-то", – сказал Бойченко.

"То есть они направят этих людей на мобилизацию, а затем на фронт, и будут использовать их как мясо. К сожалению, это так уже происходит", – добавил мэр.

Он призвал мужчин призывного возраста, которых сейчас около 10 000 в Мариуполе, срочно уезжать из города.

20 сентября в Мариуполе российские оккупанты арестовали подростков, которые на площади пели Гимн Украины.

Читайте также: Оккупанты проводят не референдум, а шоу для "z-мобилизации" – Подоляк

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.