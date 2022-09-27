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Оккупанты закрывают Мариуполь, мужчины должны срочно покинуть город – мэр

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 16:46
Оккупанты закрывают Мариуполь, мужчины должны срочно покинуть город – мэр - Фото
Вадим Бойченко (скриншот из видео)

Российские оккупанты закрывают Мариуполь, поэтому мужчины призывного возраста подвергаются опасности быть мобилизованными на войну против Украины. Об этом на брифинге заявил мэр города Вадим Бойченко.

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"Мы видим по статистике, что если еще неделю назад выезжало в Украину где-то 80-120 человек в сутки, то сейчас, за минувшие сутки, выехали из Мариуполя восемь человек. То есть это свидетельствует о том, что Мариуполь закрывают", – сказал Бойченко.

По его словам, люди, которые остаются непосредственно в Мариуполе, подвергаются опасности. "Исключительно это будут мужчины, которых они потом принудительно будут мобилизовывать, потому что эта территория будет уже определена как территория "чего-то", – сказал Бойченко.

"То есть они направят этих людей на мобилизацию, а затем на фронт, и будут использовать их как мясо. К сожалению, это так уже происходит", – добавил мэр.

Он призвал мужчин призывного возраста, которых сейчас около 10 000 в Мариуполе, срочно уезжать из города.

  • 20 сентября в Мариуполе российские оккупанты арестовали подростков, которые на площади пели Гимн Украины.

Читайте также: Оккупанты проводят не референдум, а шоу для "z-мобилизации" – Подоляк

Вадим Ребрина
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мобилизация мариуполь вадим бойченко
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