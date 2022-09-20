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В Мариуполе оккупанты задержали подростков за то, что пели Гимн Украины: видео

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 20:14
В Мариуполе оккупанты задержали подростков за то, что пели Гимн Украины: видео - Фото
Оккупированный Мариуполь (Фото: EPA)

Во временно захваченном Мариуполе российские оккупанты "арестовали" подростков, которые на площади пели Гимн Украины. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, оккупанты нашли подростков "из-за доносов своих же горожан".

Россияне сняли пропагандистское видео, на котором молодые люди "сожалеют" о своем поступке. Андрющенко прокомментировал: "Мальчики и девочки – вы настоящие. Настоящие молодцы. Мы все понимаем, как и кто заставил вас оправдывать свой поступок на камеру. Мы мысленно и сердцем с вами. Вы – настоящие!"

  • Только 12% украинцев считают коллаборантами или безразличными к Украине тех, кто продолжает жить на оккупированных в 2022 году территориях. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Вадим Ребрина
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репрессии мариуполь гимн украины петр андрющенко
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