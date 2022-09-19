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Лишь 12% украинцев считают жителей недавно оккупированных территорий коллаборантами — КМИС

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2022, 13:18
Лишь 12% украинцев считают жителей недавно оккупированных территорий коллаборантами — КМИС - Фото
Мариуполь (Фото - EPA)

Только 12% украинцев считают коллаборантами или безразличными к Украине тех, кто продолжает жить на оккупированных в 2022 году территориях. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Подавляющее большинство респондентов (72%) считают их жертвами обстоятельств и убеждены, что они хотят возвращения контроля Украины над оккупированными территориями.

Лишь 12% украинцев считают жителей недавно оккупированных территорий коллаборантами — КМИС

В зависимости от региона 63-81% считают жителей оккупированных после 24 февраля территорий жертвами обстоятельств и не более 7-17% считают их коллаборантами или безразличными к Украине.

Лишь 12% украинцев считают жителей недавно оккупированных территорий коллаборантами — КМИС

Читайте также: 87% украинцев против любых территориальных уступок России – опрос КМИС

Вадим Ребрина
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оккупация соцопрос кмис
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