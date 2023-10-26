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СБУ: Взяты агенты РФ, которые наводили оккупантов на ВСУ в Сумской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 12:00
СБУ: Взяты агенты РФ, которые наводили оккупантов на ВСУ в Сумской области – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины заявила о нейтрализации еще одной агентурной группы российских оккупантов в Сумской области, которые собирали информацию о Силах обороны, чтобы навести на них вооружение оккупантов.

По данным следствия, подозреваемые разведывали позиции Сил обороны в приграничных районах области, чтобы корректировать по ним артиллерийские и воздушные удары захватчиков.

"Среди основных "целей" врага были места базирования подразделений ВСУ, оснащенных радиолокационными комплексами", — объясняет ведомство.

По этим координатам оккупанты планировали нанести удары с применением реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе, отмечает СБУ.

Правоохранители отмечают, что руководителем агентурной группы была местная жительница, российская спецслужба привлекла ее к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения РФ.

По данным следствия, оккупанты завербовали женщину во время ее незаконных перемещений через неработающие пункты пропуска из РФ: она прошла инструктаж и получила задание на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Сил обороны на северо-восточном рубеже.

"Чтобы расширить "диапазон" по выявлению объектов ВСУ, фигурантка привлекла двух сообщников. Ими оказались ее мать и знакомый житель из приграничной области", — пишет ведомство.

Чтобы собирать разведданные, подозреваемые в одиночку ездили по территории региона и скрыто фиксировали локации Сил обороны, сообщает СБУ.

Всю полученную разведывательную информацию подозреваемые передавали руководительнице агентурной группы, та в дальнейшем дистанционно отчитывалась своему куратору из спецслужбы РФ, для коммуникации фигуранты использовали анонимные чаты в мессенджерах, отмечают правоохранители.

Все трое подозреваемых были задержаны в собственных жилищах, во время обысков у них обнаружили мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами преступной деятельности в пользу страны-агрессора, отмечает ведомство.

Подозреваемым грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, они находятся под стражей.

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Артём Джерипа
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