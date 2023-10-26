RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

СБУ: Взято агентів РФ, які наводили окупантів на ЗСУ у Сумській області – фото

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 12:00
СБУ: Взято агентів РФ, які наводили окупантів на ЗСУ у Сумській області – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про нейтралізацію ще однієї агентурної групи російських окупантів у Сумській області, які збирали інформацію про Сили оборони, щоб навести на них озброєння окупантів.

За даними слідства, підозрювані розвідували позиції Сил оборони у прикордонних районах області аби коригувати по них артилерійські та повітряні удари загарбників.

"Серед основних "цілей" ворога були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами", – пояснює відомство.

По цих координатах окупанти планували завдати ударів із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" і дронів-камікадзе, зазначає СБУ.

Правоохоронці зауважують, що керівницею агентурної групи була місцева мешканка, російська спецслужба залучила її до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення РФ.

За даними слідства, окупанти завербували жінку під час її незаконних переміщень через неробочі пункти пропуску з РФ: вона пройшла інструктаж й отримала завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони на північно-східному рубежі.

"Щоб розширити "діапазон" з виявлення об’єктів ЗСУ, фігурантка залучила двох спільників. Ними виявились її мати та знайомий мешканець із прикордоння області", – пише відомство.

Аби збирати розвіддані, підозрювані поодинці їздили територією регіону та приховано фіксували локації Сил оборони, повідомляє СБУ.

Усю отриману розвідувальну інформацію підозрювані передавали керівниці агентурної групи, та надалі дистанційно звітувала своєму куратору зі спецслужби РФ, для комунікації фігуранти використовували анонімні чати у месенджерах, зазначають правоохоронці.

Усіх трьох підозрюваних було затримано у власних помешканнях, під час обшуків у них виявили мобільні телефони й сім-карти із доказами злочинної діяльності на користь країни-агресора, зауважує відомство.

Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, вони перебувають під вартою.

Читайте також: СБУ: Спецслужби Росії вербували українських підлітків для антисемітських провокацій – фото

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнасбуагентСумиспецслужба РФ

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 