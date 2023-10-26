СБУ: Взято агентів РФ, які наводили окупантів на ЗСУ у Сумській області – фото

Служба безпеки України заявила про нейтралізацію ще однієї агентурної групи російських окупантів у Сумській області, які збирали інформацію про Сили оборони, щоб навести на них озброєння окупантів.

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За даними слідства, підозрювані розвідували позиції Сил оборони у прикордонних районах області аби коригувати по них артилерійські та повітряні удари загарбників.

"Серед основних "цілей" ворога були місця базування підрозділів ЗСУ, які оснащені радіолокаційними комплексами", – пояснює відомство.

По цих координатах окупанти планували завдати ударів із застосуванням реактивних систем залпового вогню "Град" і дронів-камікадзе, зазначає СБУ.

Правоохоронці зауважують, що керівницею агентурної групи була місцева мешканка, російська спецслужба залучила її до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення РФ.

За даними слідства, окупанти завербували жінку під час її незаконних переміщень через неробочі пункти пропуску з РФ: вона пройшла інструктаж й отримала завдання на проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони на північно-східному рубежі.

"Щоб розширити "діапазон" з виявлення об’єктів ЗСУ, фігурантка залучила двох спільників. Ними виявились її мати та знайомий мешканець із прикордоння області", – пише відомство.

Аби збирати розвіддані, підозрювані поодинці їздили територією регіону та приховано фіксували локації Сил оборони, повідомляє СБУ.

Усю отриману розвідувальну інформацію підозрювані передавали керівниці агентурної групи, та надалі дистанційно звітувала своєму куратору зі спецслужби РФ, для комунікації фігуранти використовували анонімні чати у месенджерах, зазначають правоохоронці.

Усіх трьох підозрюваних було затримано у власних помешканнях, під час обшуків у них виявили мобільні телефони й сім-карти із доказами злочинної діяльності на користь країни-агресора, зауважує відомство.

Підозрюваним загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна, вони перебувають під вартою.

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