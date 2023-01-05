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СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА: фото

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2023, 13:31
СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА: фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности сообщает о разоблачении преступных действий заместителя председателя Одесской областной военной администрации. Он якобы предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" за деньги в избежании уголовной ответственности.

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По данным следствия, за $35 000 он обещал решить вопрос о закрытии дела по присвоению государственного имущества, где фигурировал чиновник. Для этого чиновник будто бы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах.

В рамках контроля за совершением преступления СБУ задокументировала факт передачи должностному лицу "аванса" в размере $27 000.

СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА: фото

Сотрудники СБУ задержали чиновника в здании облгосадминистрации во время передачи им полученных денег своему водителю.

СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА: фото

Во время обысков по местам жительства фигуранта и в его автомобиле правоохранители обнаружили более $45 000, более 21 000 евро, золотые слитки и монеты.

СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВА: фото

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: о завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество) и оконченном покушении на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу.

По данным источника Думской в прокуратуре, речь идет о заместителе начальника Одесской ОВА Олега Муратова.

  • Вчера стало известно, что СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве против Дианы Панченко, бывшей ведущей телеканалов подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука.

Вадим Ребрина
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