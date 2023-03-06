СБУ задержала заместителя председателя Одесской ОВА. Второго с начала года

Служба безопасности Украины задержала заместителя главы Одесской обладминистрации Игоря Ткачука. Об этом сообщил его начальник Максим Марченко в Twitter.

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"Сегодня СБУ в Одесской области был задержан заместитель председателя ОВА Ткачука И.М., сейчас идут следственные действия", – написал он в Twitter.

Марченко не сообщил причину задержания. По информации местного издания "Думская", Ткачука подозревают в получении взятки.

"Продолжаем совместно с правоохранительными органами очищение всех руководителей, которые до сих пор не понимают, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны", – заявил Марченко.

Это уже второй заместитель главы Одесской ОВА, которым заинтересовались в СБУ. В начале января в Одесской ОВА по подозрению во взяточничестве задержали заместителя начальника администрации Олега Муратова.

В феврале СБУ задержала заместителя начальника одного из управлений Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОВД.

Андрій Водяний

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