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СБУ задержала заместителя председателя Одесской ОВА. Второго с начала года

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 19:59
СБУ задержала заместителя председателя Одесской ОВА. Второго с начала года - Фото
Фото: Одесская ОВА

Служба безопасности Украины задержала заместителя главы Одесской обладминистрации Игоря Ткачука. Об этом сообщил его начальник Максим Марченко в Twitter.

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"Сегодня СБУ в Одесской области был задержан заместитель председателя ОВА Ткачука И.М., сейчас идут следственные действия", – написал он в Twitter.

Марченко не сообщил причину задержания. По информации местного издания "Думская", Ткачука подозревают в получении взятки.

"Продолжаем совместно с правоохранительными органами очищение всех руководителей, которые до сих пор не понимают, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны", – заявил Марченко.

Андрій Водяний
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сбу Одесса взятка
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