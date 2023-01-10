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Глава Одесской ОВА уволил своего заместителя, подозреваемого во взяточничестве

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 16:45
Глава Одесской ОВА уволил своего заместителя, подозреваемого во взяточничестве - Фото
Фото: СБУ

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко уволил с должности заместителя главы Одесской областной государственной администрации Олега Муратова, которого СБУ недавно задержала на взятке. Об этом Марченко сообщил в Telegram.

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5 января Служба безопасности сообщила о разоблачении преступных действий заместителя председателя Одесской ОВА. Он якобы предлагал руководителю одного из структурных подразделений ОВА свое "содействие" за деньги, чтобы избежать уголовной ответственности.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: о завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество) и оконченном покушении на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу.

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Вадим Ребрина
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коррупция Одесса взятка Максим Марченко олег муратов
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