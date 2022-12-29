СБУ закрыла канал нелегальной переправки уклонистов в Молдову – видео

Служба безопасности Украины сообщила, что в ходе спецоперации ликвидировала канал нелегальной миграции в Евросоюз.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

СБУ совместно со Службой информации и безопасности Молдовы (SIS) заблокировала канал нелегальной переправки уклонистов из Украины и задержала организаторов и участников схемы. В состав группы входили граждане Украины и Молдовы.

Подозреваемые предлагали гражданам призывного возраста выехать за пределы Украины, не проходя пограничный контроль с территории Винницкой и Черновицкой областей в Молдову, а дальше в страны ЕС.

По данным следствия, к этой деятельности причастна транснациональная преступная группировка, которая специализируется на организации нелегальной миграции.

При обысках у подозреваемых были найдены вещественные доказательства, в том числе деньги, полученные от уклонистов.

СБУ также опубликовало фрагменты видеозаписей скрытой оперативной съемки.

НАПК установило 59 человек, которые при содействии начальников областных военных администраций и руководства Министерства инфраструктуры выезжали за пределы Украины и не вернулись. Среди них – сын Андрея Портнова.

26 декабря сообщалось, что правоохранительные органы разоблачили канал бегства уклонистов за границу, к которому может быть причастен один из депутатов Черниговского городского совета.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.