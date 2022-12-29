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СБУ закрыла канал нелегальной переправки уклонистов в Молдову – видео

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2022, 17:37
СБУ закрыла канал нелегальной переправки уклонистов в Молдову – видео - Фото
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что в ходе спецоперации ликвидировала канал нелегальной миграции в Евросоюз. 

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СБУ совместно со Службой информации и безопасности Молдовы (SIS)  заблокировала канал нелегальной переправки уклонистов из Украины и задержала организаторов и участников схемы. В состав группы входили граждане Украины и Молдовы.

Подозреваемые предлагали гражданам призывного возраста выехать за пределы Украины, не проходя пограничный контроль с территории Винницкой и Черновицкой областей в Молдову, а дальше в страны ЕС.

По данным следствия, к этой деятельности причастна транснациональная преступная группировка, которая специализируется на организации нелегальной миграции.

При обысках у подозреваемых были найдены вещественные доказательства, в том числе деньги, полученные от уклонистов.

СБУ также опубликовало фрагменты видеозаписей скрытой оперативной съемки.

Фото – СБУ

Фото – СБУ
  • НАПК установило 59 человек, которые при содействии начальников областных военных администраций и руководства Министерства инфраструктуры выезжали за пределы Украины и не вернулись. Среди них – сын Андрея Портнова.

Сергій Бережний
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сбу Молдова нелегальная миграция уклонисты
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