СБУ: Зам Филатова перечислил 17 млн грн коммерсанту из Донецка

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СБУ заявила, что один из заместителей мэра Днепра Бориса Филатова вместе с коммерсантом из оккупированного Донецка присвоили 17 млн грн из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СБУ якобы установила, что в 2018 г чиновник заключил договора с директором частного предприятия, который зарегистрирован и фактически проживает в Донецке.

Работы по договору коммерсант "фактически не выполнил", сообщили в СБУ.

При этом из Госказначейства на счета предприятия бизнесмена были переведены почти 17 млн грн.

"Бюджетные средства, перечисленные на счета субъекта хозяйственной деятельности, выведены в теневой сектор экономики и присвоены фигурантами дела с участием подконтрольных предприятий, имеющих признаки фиктивности", - говорится в сообщении.

Заместителю мэра и двум руководителям структурных подразделений мэрии объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) УК.

Ранее заместителю мэра Днепра Михаилу Лысенко сообщили о подозрении в присвоении почти 30 млн грн бюджетных средств при ремонте Нового моста. Он объявлен в розыск.