Подробности обысков в Днепре: среди подозреваемых - зам Филатова

Новый мост в Днепре (Фото: Информатор Днепр)

Чиновники мэрии Днепра и фирмы-подрядчика подозреваются в хищении бюджетных средств при ремонте Нового моста. Так в прокуратуре области прокомментировали сегодняшние обыски в здании Днепровского горсовета.

По словам начальника отдела облпрокуратуры Игоря Голубинского, в пятницу обыски проводились не только в мэрии, но и в помещениях фирмы, выполнявшей ремонт. Уже установлены подозреваемые в деле: это заместитель городского головы Днепра, два начальника управлений горсовета, ответственный за технадзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика.

В прокуратуре заявили, что победитель тендера на ремонт моста на сумму свыше 376 млн гривень во время выполнения работ допустил ряд нарушений. Речь идет о несоответствии металлоконструкций класса бетона проектным документам, а также завышенной стоимости стройматериалов.

"Заведомо ложные сведения о фактическом объеме выполненных работ и их стоимости в дальнейшем были внесены в акты выполненных работ и подписаны должностными лицами городского совета", - говорится в сообщении.

Ущерб, нанесенный такими действиями, в прокуратуре оценивают в 29,5 млн гривень. Фигурантам уже сообщили о подозрении и намерены избрать меры пресечения. Проверяется причастность к делу других лиц.

По информации местных СМИ, речь идет о заместителе мэра Бориса Филатова Михаиле Лысенко.

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