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Мост "Филатова-Зеленского". Прокуратура обыскивает мэрию Днепра

Мост "Филатова-Зеленского". Прокуратура обыскивает мэрию Днепра - Фото
Борис Филатов и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)
13.09.2019, 15:58

О ремонте моста летом поспорили президент и городской голова

Прокуратура Днепропетровской области проводит обыски в здании городского совета Днепра. Информацию об этом корреспонденту LIGA.net подтвердила пресс-служба ведомства.

Следственные действия связаны с ремонтом городского моста, который недавно завершили. Напомним, мост начали ремонтировать после спора мэра Бориса Филатова и президента Владимира Зеленского. Из-за предполагаемых нарушений при ремонте прокуратура расследует уголовное дело. Подробности обысков правоохранители обещают уточнить позже.

Сам Филатов на странице в Facebook отметил, что правоохранители действительно побывали в мэрии, "вели себя корректно". 

"Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро", - написал чиновник.

И добавил, что завтра Днепр посетит президент в честь годовщины основания города.

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Владимир Зеленский днепр ремонт моста борис филатов мэрия Днепра
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