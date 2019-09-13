Мост "Филатова-Зеленского". Прокуратура обыскивает мэрию Днепра

Борис Филатов и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Прокуратура Днепропетровской области проводит обыски в здании городского совета Днепра. Информацию об этом корреспонденту LIGA.net подтвердила пресс-служба ведомства.

Следственные действия связаны с ремонтом городского моста, который недавно завершили. Напомним, мост начали ремонтировать после спора мэра Бориса Филатова и президента Владимира Зеленского. Из-за предполагаемых нарушений при ремонте прокуратура расследует уголовное дело. Подробности обысков правоохранители обещают уточнить позже.

Сам Филатов на странице в Facebook отметил, что правоохранители действительно побывали в мэрии, "вели себя корректно".

"Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро", - написал чиновник.

И добавил, что завтра Днепр посетит президент в честь годовщины основания города.

12 июля Зеленский и Филатов заключили пари. Днепровский мэр пообещал закончить строительство моста до 14 сентября. В противном случае, он напишет заявление об увольнении - видео.

На следующий день Филатов отреагировал на пари с президентом.

16 июля мэр Днепра заявил, что Новый мост через Днепр полностью закрывается на ремонт.

7 сентября градоначальник досрочно открыл отремонтированный мост.

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