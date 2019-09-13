Мост "Филатова-Зеленского". Прокуратура обыскивает мэрию Днепра

Прокуратура Днепропетровской области проводит обыски в здании городского совета Днепра. Информацию об этом корреспонденту LIGA.net подтвердила пресс-служба ведомства.
Следственные действия связаны с ремонтом городского моста, который недавно завершили. Напомним, мост начали ремонтировать после спора мэра Бориса Филатова и президента Владимира Зеленского. Из-за предполагаемых нарушений при ремонте прокуратура расследует уголовное дело. Подробности обысков правоохранители обещают уточнить позже.
Сам Филатов на странице в Facebook отметил, что правоохранители действительно побывали в мэрии, "вели себя корректно".
"Если кто-то виноват - ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро", - написал чиновник.
И добавил, что завтра Днепр посетит президент в честь годовщины основания города.
Читайте также: Филатов сказал, кто выиграл от пари с Зеленским: видео