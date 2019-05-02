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02.05.2019, 20:48

СБУ заявила, что не работает с Медведчуком по политзаключенным

СБУ заявила, что не работает с Медведчуком по политзаключенным - Фото
Виктор Медведчук (скриншот видео)

В СБУ сообщили, что Медведчука к переговорному процессу по освобождению заложников привлек бывший глава СБУ Валентин Наливайченко

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В СБУ заявили, что не взаимодействует с главой политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктором Медведчуком в вопросе освобождения украинских заложников и политзаключенных. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос УНИАН.

Издание поинтересовалось, что предприняла СБУ для выполнения поручения президента Петра Порошенко, который публично поручил ведомству рассмотреть целесообразность дальнейшего участия Медведчука в переговорах по освобождению заложников.

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"Сейчас Служба безопасности Украины по вопросам освобождения заложников и политзаключенных с Медведчуком не взаимодействует", - говорится в ответе.

В СБУ сообщили, что Медведчука к переговорному процессу по освобождению заложников привлек бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в 2014 году.

Ранее Порошенко обратился к СБУ с просьбой рассмотреть возможность отстранения Медведчука от выполнения функций по освобождению заложников.

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Теги: политзаключенный, виктор медведчук, заложник
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