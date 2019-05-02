СБУ заявила, что не работает с Медведчуком по политзаключенным

Виктор Медведчук (скриншот видео)

В СБУ заявили, что не взаимодействует с главой политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктором Медведчуком в вопросе освобождения украинских заложников и политзаключенных. Об этом ведомство сообщило в ответ на запрос УНИАН.

Издание поинтересовалось, что предприняла СБУ для выполнения поручения президента Петра Порошенко, который публично поручил ведомству рассмотреть целесообразность дальнейшего участия Медведчука в переговорах по освобождению заложников.

Реклама

"Сейчас Служба безопасности Украины по вопросам освобождения заложников и политзаключенных с Медведчуком не взаимодействует", - говорится в ответе.

В СБУ сообщили, что Медведчука к переговорному процессу по освобождению заложников привлек бывший глава СБУ Валентин Наливайченко в 2014 году.

Ранее Порошенко обратился к СБУ с просьбой рассмотреть возможность отстранения Медведчука от выполнения функций по освобождению заложников.