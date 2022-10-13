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СБУ заявила о разоблачении российской агентурной сети в украинских тюрьмах

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 16:12
СБУ заявила о разоблачении российской агентурной сети в украинских тюрьмах - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)

Служба безопасности сообщает, что контрразведка нейтрализовала российскую агентурную сеть, которую россияне перебросили в разные регионы Украины. Она была создана из заключенных и действовала в исправительных учреждениях.

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В состав группы входили семь заключенных, которые находились в исправительных учреждениях Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей, куда они прибыли после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганской области.

"Всем им оставался минимальный срок за решеткой, поэтому фсб завербовала "зэков" и "подсказала" им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганской области, как это предусматривает закон", – говорится в сообщении.

По истечении срока заключения, по данным следствия, новые агенты РФ должны были выполнять вражеские задачи против Украины.

Как установила СБУ, куратором этой сети оказался "начальник оперативной части исправительной колонии № 38" террористической организации ЛНР. Свои действия он координировал с кадровыми сотрудниками ФСБ.

В частности, тюремщик посредством психологического давления и угроз физической расправой склонял осужденных подписать обязательства по негласному сотрудничеству с оккупантами. Только при таком условии он "гарантировал" им перевод в исправительные учреждения на подконтрольной украинским властям территории региона и возвращение домой, сообщили в СБУ.

Таким образом он сформировал агентурную сеть, которая должна собирать информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны в прифронтовых районах востока Украины.

На свободе с ними должен был связаться через анонимные мессенджеры представитель ФСБ и назвать заранее оговоренный пароль. В дальнейшем агрессоры планировали использовать этот канал связи для получения разведданных.

"Однако сотрудники Службы безопасности сработали на опережение, своевременно уличили российскую агентуру и тем самым сорвали планы врага по получению разведывательной информации", – говорится в сообщении.

Вражескому вербовщику заочно сообщено о подозрении в создании террористической группы или террористической организации.

Кроме того, СБУ установила личности и места нахождения всех организаторов преступления, которые находятся на временно оккупированной территории Луганской области.

Продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности.

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Вадим Ребрина
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агентурная сеть сбу тюрьма
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