СБУ и ГБР задержали главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов, которая, по данным следствия, собирал для РФ "налоги" с местного населения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Следствие установило, что во время оккупации Купянская женщина перешла на сторону врага и начала работать в так называемой "налоговой службе Харьковской ВГА" на должности руководителя среднего звена.

На новой "должности" она участвовала в совещаниях с предпринимателями района, где склоняла их к уплате налогов в пользу оккупационных войск, сообщили в СБУ.

Также, по данным следствия, женщина убеждала своих коллег-налоговиков, оставшихся на оккупированной территории, переходить на сторону врага и начинать работу в налоговых органах оккупантов.

В ходе следственных действий сотрудники СБУ обнаружили и изъяли служебные документы фейковой "налоговой", подтверждающие преступное сотрудничество женщины с оккупантами и выполнение их указаний.

Сотрудники СБУ и ГБР задержали подозреваемую в Купянске во время стабилизационных мер на деоккупированной территории.

Ей сообщено о подозрении в государственной измене. Задержанной грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Вадим Ребрина

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