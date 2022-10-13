UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ заявила о задержании предательницы в Купянске. Ей грозит пожизненное: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 13:04
Скриншот с видео
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Зеленский назвал ориентировочное число военных РФ, взятых в плен при наступлении
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту

СБУ и ГБР задержали главного государственного инспектора Купянского отдела налогов и сборов, которая, по данным следствия, собирал для РФ "налоги" с местного населения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Следствие установило, что во время оккупации Купянская женщина перешла на сторону врага и начала работать в так называемой "налоговой службе Харьковской ВГА" на должности руководителя среднего звена.

На новой "должности" она участвовала в совещаниях с предпринимателями района, где склоняла их к уплате налогов в пользу оккупационных войск, сообщили в СБУ.

Также, по данным следствия, женщина убеждала своих коллег-налоговиков, оставшихся на оккупированной территории, переходить на сторону врага и начинать работу в налоговых органах оккупантов.

В ходе следственных действий сотрудники СБУ обнаружили и изъяли служебные документы фейковой "налоговой", подтверждающие преступное сотрудничество женщины с оккупантами и выполнение их указаний.

Сотрудники СБУ и ГБР задержали подозреваемую в Купянске во время стабилизационных мер на деоккупированной территории.

Ей сообщено о подозрении в государственной измене. Задержанной грозит лишение свободы сроком на 15 лет или пожизненное заключение, а также конфискация имущества.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: Корректировали удары по Киеву: СБУ объявила о подозрении двум фигурантам расследования

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу госизмена налоги оккупация купянск
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 