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27.06.2019, 10:19

Сегодня 1000 дней плена Сущенко

Сегодня 1000 дней плена Сущенко - Фото
Роман Сущенко (скриншот видео)

Украинского корреспондента задержали в России в 2016 году

Сегодня, 27 июня, исполняется 1000 дней с момента, когда в России незаконно задержали украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом пишет Украинформ.

Собкор этого агентства был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он "разведчик". В ГУР это опровергли. Для него требовали 14 лет тюрьмы, и в июне 2018-го дали 12 лет колонии. Сущенко не признал вину. В октябре его этапировали. Он рассчитывает на обмен и не против просить о помиловании.

В мае пятый президент Петр Порошенко назначил государственные стипендии украинским политзаключенным в России, в том числе Сущенко.

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Теги: политзаключенные, роман сущенко
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