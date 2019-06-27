Сегодня 1000 дней плена Сущенко

Роман Сущенко (скриншот видео)

Сегодня, 27 июня, исполняется 1000 дней с момента, когда в России незаконно задержали украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом пишет Украинформ.

Собкор этого агентства был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. Его обвинили в "шпионаже" и заявили, что он "разведчик". В ГУР это опровергли. Для него требовали 14 лет тюрьмы, и в июне 2018-го дали 12 лет колонии. Сущенко не признал вину. В октябре его этапировали. Он рассчитывает на обмен и не против просить о помиловании.

В мае пятый президент Петр Порошенко назначил государственные стипендии украинским политзаключенным в России, в том числе Сущенко.