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18.05.2019, 20:22

Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным

Порошенко назначил государственные стипендии политзаключенным - Фото
Фото: пресс-служба президента

Среди тех, кому назначены стипендии, - режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, крымский журналист Николай Семена и активист Владимир Балух

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Действующий президент Петр Порошенко назначил государственные стипендии имени Левка Лукьяненко нескольким политзаключенным. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

Среди тех, кому назначены стипендии, - режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко, крымский журналист Николай Семена и активист Владимир Балух.

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"В соответствии с указом государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко", - говорится в указе.

Также стипендии сроком на один год назначены крымскотатарским общественным деятелям Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу.

Как сообщил недавно адвокат Сенцова, он успешно восстановился после голодовки.

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Теги: Петр Порошенко, роман сущенко, Олег Сенцов, стипендия
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