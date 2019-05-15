"Ему повезло": адвокат о здоровье Сенцова после голодовки

Олег Сенцов до голодовки (фото - агентство Радио Свобода)

Политзаключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов успешно восстановился после голодовки. Об этом сообщил адвокат политзаключенного Дмитрий Динзе, передает Крым.Реалии.

Адвокат рассказал, что о физическом здоровье Сенцова уже можно не беспокоиться - он поправился до 90 килограммов и чувствует себя отлично. Динзе уточнил, у политзаключенного есть хронические заболевания, которые дают периодически о себе знать.

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Адвокат считает, что причиной успешной реабилитации Сенцова стали индивидуальные особенности организма, фактически ему повезло.

По словам Динзе, психологическое состояние у политзаключенного режиссера отличное, потому что он постоянно занимается чем-то творческим.

Режиссер-активист Олег Сенцов, осужденный в РФ на 20 лет тюрьмы по сфабрикованному делу, находится в колонии в городе Лабытнанги в Заполярье. 14 мая 2018 года он начал бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которую прекратил 5 октября. В декабре сообщалось, что после голодовки у Сенцова обнаружили "органическое поражение" сердца, печени и почек.