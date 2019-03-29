"Сегодня есть две Украины". Кучма сказал, за что проголосовать

Экс-президент Украины Леонид Кучма Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Второй президент Украины Леонид Кучма призвал граждан Украины прийти на избирательные участки 31 марта и проголосовать за будущее страны. Об этом говорится в обращении, которое обнародовала его пресс-секретарь Дарья Олифер.

"Придите, люди добрые, на выборы. Потому что сегодня перед Украиной стоит задача - какой путь мы выберем? Мы видим, в каком состоянии сегодня находится Украина (...) Мы практически построили разделительный забор в Украине, сегодня есть две Украины (...) Потому что их, действительно, сегодня две и одна пытается диктовать всем свою волю, а это - путь в никуда", - заявил он.

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Кучма призвал думать о том, какой мы хотим видеть Украину завтра. Он отметил, что без сильной экономики не построить мощные Вооруженные Силы, а для этого необходима работающая правовая система, которая привлекала бы иностранных инвесторов.

"Так что это главное - прийти на выборы и отдать свой голос. У нас же люди хорошо понимают, чего они хотят завтра, вот за завтра и надо проголосовать", - резюмировал он.

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