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29.03.2019, 12:46

"Многое на кону". Западные партнеры сказали, чего ждут от выборов

"Многое на кону". Западные партнеры сказали, чего ждут от выборов - Фото
Хюг Мингарелли (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Иностранные партнеры Украины рассчитывают на честные выборы следующего президента Украины

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Западные партнеры Украины рассказали, чего ждут от президентских выборов, которые состоятся в это воскресенье, 31 марта. Об этом они сообщили на брифинге международной наблюдательной миссии ENEMO в Киеве, передает корреспондент LIGA.net.

Посол США в Украине Мари Йованович и посол Германии Эрнст Райхель отметили, что Украину от многих стран региона отличает то, что за несколько дней до выборов не известно, кто из претендентов пройдет во второй тур.

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Также они подчеркнули, что рассчитывают на честные выборы.

"Скоро миллионы украинцев подтвердят традицию уважения к выбору своих сограждан, кого бы ни избрали", - сказала Йованович.

Глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли заявил, что на этих выборах решается судьба страны. "Многое на кону на этих выборах мы это видим по повышению температуры в обществе. Очень много обвинений", - сказал он.

Мингарелли также отметил, что существенно увеличилась стоимость кампании, что, по его мнению, говорит о том, что судьба страны может быть решена на этих выборах: "Добропорядочность еще не может преодолеть финансовый интерес". 

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Теги: Эрнст Райхель, Хюг Мингарелли, мари йованович, выборы-2019, ENEMO
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